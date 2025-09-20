Spettacolo teatrale a Cellole

Dopo la lirica con l’opera pucciniana ‘Suor Angelica’ la monumentale pieve di Cellole oggi alle 21 ospita un evento teatrale, una prima a tutti gli effetti dai detenuti attori della compagnia teatrale ‘Due Palazzi’ di Padova con gli studenti dell’Università Gregoriana padovana. Tutti insieme nel lungo percorso artistico, umano-esistenziale per riflettere sulla decostruzione della violenza. "In questo contesto – spiegano – diventa uno spazio di mediazione sociale e di sensibilizzazione sui temi della Giustizia Riparativa". E ancora "Attraverso la recitazione, l’opera vuole superare i confini fisici e sociali, offrendo al pubblico una nuova prospettiva di riflessione sul tema della violenza, delle sue menzogne e le sue schiavitù. La via d’uscita passa sempre attraverso la relazione reale e sincera con il volto dell’altro e la sua storia". Regia di Maria Cinzia Zanellato in collaborazione di Stefania Limena e Attilio Gallo. "Lo spettacolo – precisano – non è solo un’opera teatrale, ma il culmine di un percorso di profonda crescita umana. Il progetto si basa sul recupero della relazione come strumento di maturazione, mettendo in dialogo la verità interiore di ciascuno con le relazioni tra persone detenute e tra le diverse realtà della società civile".

Romano Francardelli