Prosegue al Politeama di Poggibonsi la rassegna Discipline(s) con uno spettacolo dedicato a Shakespeare, pensato anche per gli studenti delle scuole secondarie. Oggi alle 21 nella sala minore va in scena l’intervista immaginaria "Shakespearology". In scena Woody Neri, scrittura Daniele Villa. Concept e regia di Sotterraneo che ha vinto il prestigioso premio Ubu Spettacolo dell’anno 2022. Shakespearology è un one-man-show, una biografia, un catalogo di materiali shakespeariani più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

Fabrizio Calabrese