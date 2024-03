Spettacolo benefico per raccolta fondi

Spettacolo benefico per raccogliere fondi in favore dell’associazione Valdelsa Donna e Anffas AltaValdelsa. In scena Sìzozkhle, il nuovo spettacolo della Compagnia dei Girasoli, al Teatro Politeama di Poggibonsi, martedì 26 marzo alle 21. Con il sostegno della Asl Toscana Sud Est e della Cooperativa Sociale Valle del Sole, grazie al contributo del Rotary Club Alta Val d’Elsa, con il patrocinio del Comune. Per acquistare i biglietti contattare Flavia Grazi, presidentessa Anffas, al numero 3332958784. I biglietti non venduti saranno disponibili in teatro la sera dello spettacolo. La Compagnia dei Girasoli è costituita da attori, operatori teatrali, volontari e da utenti, educatori ed infermieri dei servizi psichiatrici dell’Area SMA Colle Val d’Elsa dell’Asl Toscana Sud Est.

Fabrizio Calabrese