Spazio intitolato a Lello Ginanneschi Omaggio della Polisportiva Mens Sana

È prevista per il 30 maggio alle 18 alla palestra Pesciolini (nome dato in onore di Ida Nomi Pesciolini, storica allenatrice di pallacanestro e precorritrice nazionale della palla a spicchi) l’assemblea ordinaria della Polisportiva Mens Sana 1871. Al civico 12 di viale Achille Sclavo i punti all’ordine del giorno riguarderanno aspetti molto importanti come il bilancio consuntivo 2022, l’approvazione del bilancio preventivo 2023 e la determinazione delle quote sociali per l’anno 20232024. Non solo però, visto che la società del presidente Antonio Saccone affronterà anche il tema della discussione dei risultati ottenuti dalle svariate sezioni della Polisportiva stessa e, infine, l’intitolazione di uno spazio della società biancoverde a Raffaello Ginanneschi (foto), socio prematuramente scomparso. Un ricordo doveroso per uno sportivo appassionato, grande tifoso e sostenitore soprattutto della sezione basket, mai abbandonata da Ginanneschi neanche dopo la caduta del club dalle ‘stelle’ degli scudetti e delle partecipazioni all’Eurolega alle ‘stalle’ delle categorie regionali. Così come la sede di Siena della Lega Tumori, che lo scorso marzo aveva intitolato il Centro Senologico Lilt allo stesso Ginanneschi, anche in viale Sclavo, per Lello una vera e propria seconda casa, ci sarà dunque uno spazio a lui intitolato.