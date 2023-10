Spagnoletto e quell’incredibile cappotto del 1860

Chi sarebbe oggi, nel 2023, un personaggio come il fantino Angelo Fabbri detto Spagnoletto, classe 1824, che ha una carriera non di poco conto: tre vittorie nelle dodici carriere effettuate. Esordisce con una vittoria, nell’Onda il Palio del 15 agosto 1856, dopo una accesa lotta con l’Istrice durata tre giri, mentre i fantini di Drago e Tartuca, caduti a terra, continuavano tranquillamente a nerbarsi. Il nostro Spagnoletto fa cappotto nel 1860, che è indubbiamente il suo anno migliore, vincendo a luglio per il Leocorno e ad agosto per l’Istrice. Nella prima occasione parte in testa e vi resta per tutti e tre i giri, per la carriera dell’Assunta si fa avanti a forza di nerbate conquistando al terzo giro il cencio per Camollia. Correrà in piazza fino al 3 luglio 1864 montando ancora nell’Istrice, contrada a cui era molto legato, come del resto lo era stato all’Onda. Ha quindi modo di vedere, al termine della sua ottima carriera, un’altra trasformazione della corsa verso il cosiddetto ‘palio moderno’: in questo Provenzano del 1864 fu deciso di mettere alla mossa, per la prima volta, i due canapi. La corsa la vince la Chiocciola e Spagnoletto resta sempre nelle ultime posizioni.

Massimo Biliorsi