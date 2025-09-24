Spaccio di droga, affare di famiglia. Vendevano cocaina dentro al bar

La droga? Un affare di famiglia. A portarlo avanti padre, figlia e i loro rispettivi compagni. Un gruppo affiatato e collaudato, ciascuno aveva il suo ruolo. Il bar che gestivano, alla periferia di Siena, i poliziotti della Squadra mobile ne sono convinti, era solo la copertura dell’attività principale. La vendita di droga, appunto. Ma dopo osservazioni, pedinamenti, intercettazioni telefoniche la polizia ha smantellato la presunta organizzazione familiare specializzata nello spaccio di cocaina tra Siena e la periferia. Il padre, 53 anni, è finito agli arresti domiciliari, il compagno della figlia ha l’obbligo di dimora nel comune di Roma dove risiede. Denunciate le donne anche per detenzione di arma clandestina. "L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nel territorio senese mostrando ancora una volta – rivendica la questura – l’efficacia delle indagini della polizia, coordinate dalla procura, tra intercettazioni, appostamenti e altri avanzati strumenti investigativi".

Usavano un nome in codice per riferirsi agli stupefacenti, ha scoperto la squadra mobile. Proprio ascoltando le conversazioni fra gli indagati hanno capito che la cocaina veniva indicata con i termini "gelato" e "pasta". Trattandosi di un bar poteva sembrare normale. Sebbene lo spaccio, hanno rilevato gli investigatori, avvenisse anche a casa. Ci avevano messo gli occhi su quell’attività grazie a diverse segnalazioni. Era scattata l’indagine nel gennaio 2024. C’era voluta pazienza ma, alla fine, era emerso un sistema ben saldo. Sarebbe stato proprio il 53enne ad impartire le direttive mentre alla figlia spettava il compito di portare la merce. Era lei a fare larga parte delle consegne. Ma anche gli altri componenti del gruppo non stavano certo a guardare e collaboravano attivamente.

Non c’erano state solo le intercettazioni telefoniche. Seppure fondamentali per svelare legami e affari. Li avevano pedinati, senza farsi accorgere. Effettuando anche delle riprese. Filmati che erano serviti, secondo l’accusa, a confermare la pista relativa ai presunti traffici. Così si erano accorti che diversi clienti entravano dentro al locale come se dovessero prendere un caffè o una birra. In realtà, poi, lontano da occhi indiscreti venivano ’servite’ loro dosi di cocaina. Ed in varie occasioni gli uomini della Mobile aveva riscontrato che lo stupefacente era nascosto in casa di uno dei componenti del gruppo. Nel corso del tempo ne hanno sequestrata di cocaina, circa un chilo in tutto. E hanno anche arrestato le donne nell’agosto 2024 fino ad arrivare ai provvedimenti attuali. Decine gli acquirenti identificati per cui è apparso chiaro che da tempo la rete alimentava il mercato locale della droga. "La procura della repubblica – spiega la questura – ha evidenziato la pericolosità sociale del gruppo sottolineando come il sodalizio familiare avesse trasformato il bar in un centro nevralgico dello spaccio". Gestito dal 53enne insieme alla compagna di 51 anni, alla figlia di 27 e al ragazzo di quest’ultima che ne ha 35 ed è già conosciuto alle forze dell’ordine.

Laura Valdesi