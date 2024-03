Spaccio alla Lizza. Arrestato minorenne . Droga nascosta dentro uno scooter

di Laura Valdesi

SIENA

Ancora la Lizza. Di nuovo questa zona cruciale della città alla ribalta della cronaca. Non più aggressioni fra pakistani con ferimenti, ma spaccio di droga ai giovanissimi con l’arresto di un minorenne e sequestro di hashish. Una mossa azzardata vendere stupefacenti proprio nel triangolo fra il comando della Municipale, palazzo di giustizia e l’area dove ogni giorno si fermano bus da tutta la provincia, oltre a quelli che fanno servizio urbano. Che la polizia avesse gli occhi aperti l’aveva dimostrato, il 18 gennaio scorso, un giovane fuggito alla vista degli agenti che non erano riusciti ad acciuffarlo. Proprio alla Lizza. Un fatto che non c’entra nulla con l’arresto di un minorenne che vive a Siena, accusato di spaccio. Prova però che il ’triangolo’ veniva tenuto sotto controllo. Segnalazioni, movimenti strani. Bivacchi nei giardini di fronte al tribunale avevano indotto ad approfondire. A capire cosa stava accadendo alla Lizza.

In campo sono scesi gli uomini della Squadra mobile del vice questore aggiunto Riccardo Signorelli. Bisognava investigare con discrezione. Osservare. Capire se girava soltanto droga oppure c’era dell’altro.Di qui gli appostamenti grazie ai quali si era compreso che all’ora in cui di solito escono da scuola di studenti, confluendo in piazza Gramsci, arrivava un ragazzino. Occorreva vederci più chiaro. Così hanno ricostruito le sue mosse, come si muoveva. Chi avvicinava. Erano soprattutto giovani. Anche minorenni come lui. In modo discreto, per giorni e giorni, gli uomini della Mobile hanno osservato cosa accadeva alla Lizza, riuscendo a identificare alcuni ragazzi che compravano hashish. Soprattutto l’indagine ha permesso di capire dove nascondeva lo stupefacente. Proprio, dietro al tribunale, in via del Romitorio, aveva posteggiato uno scooter. Era coperto da un telo, apparentemente per proteggerlo. In realtà perché all’interno c’era la droga.

La pazienza è virtù dei forti. Così dopo settimane, i poliziotti venerdì 8 maggio hanno deciso di intervenire fermando due coetanei, entrambi di 17 anni. Uno aveva in mano l’hashish appena comprato poco prima dall’amico, mentre quest’ultimo, da tempo tenuto sott’occhio dagli agenti, teneva nelle tasche del giubbotto un’altra dose identica già pronta per essere ceduta. Il giovane era stato portato subito dopo al motorino che era nella sua disponibilità, come verificato dagli investigatori. Aperta la sella, è spuntato un panetto di hashish di un etto, più altri due pezzi di stupefacenti del peso di circa 45 grammi. Scattato l’arresto per il 17enne, veniva accompagnato dalla polizia al Centro di prima accoglienza a Firenze, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

"Dopo la zona di San Miniato, dove nel corso del 2023 la Squadra Mobile ha compiuto importanti operazioni di polizia giudiziaria per il contrasto allo spaccio di droga – sottolinea la questura in una nota – è stato quindi il turno di piazza della Lizza, in pieno centro città, luogo di raduno di giovani di tutte le età e di studenti in particolare".