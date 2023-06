Spacciava anche a minorenni "E’ stato lui a dare la droga" Mancano le prove: assolto

Nuovi guai per un giovane che nell’aprile 2021 aveva tentato di uccidere la sorella, ferendola con l’accetta, seppure non in modo grave. E’ finito sotto processo sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni ragazzi che facevano uso di sostanze. Uno era tra l’altro minorenne all’epoca dei fatti. Sì, era proprio lui ad aver ceduto la droga tra il 2019 e il 2021 nella zona di Colle. Lo avevano indicato come pusher e, al termine di indagini durate due anni, l’uomo si è trovato a dover rispondere di una grave accusa di spaccio. Per di più, come detto, nei confronti di under 18. Il giovane, che si trova in carcere per un’altra vicenda, ha deciso di essere giudicato per la brutta storia di droga, con rito abbreviato, davanti al gup Ilaria Cornetti. Che l’ha assolto perché il fatto non sussiste, dunque con formula piena. Nessuna prova che avesse commesso il reato, come evidenziato dal suo difensore Marco Caroppo. Che lo assiste adesso anche per il caso del tentato omicidio, avendo depositato il ricorso in appello contro la pena di 7 anni decisa nel gennaio scorso dal tribunale per quel terribile episodio. Il pm Serena Menicucci aveva chiesto la condanna a 12 anni di reclusione in quanto il giovane, in una serata di follia, aveva afferrato l’ascia affilata su entrambi i lati che poi i carabinieri della compagnia di Poggibonsi sequestrarono. La sorella si era protetta dai colpi con una sedia restando ferita a due dita della mano che risultarono lesioni. La ragazza, durante la testimonianza aveva ripetuto al giudice che sua fratello intendeva colpire la sedia e non lei. Il giudice aveva trasmesso gli atti alla procura per la sorella.

La.Valde.