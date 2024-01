Sovicille, Guerrini candidata a sindaco

Dopo l’annuncio della ricandidatura del sindaco Giuseppe Gugliotti, a Sovicille è ora la volta di Michle Guerrini, avvocato, che ha deciso di candidarsi alla guida di una lista civica. Già consigliere comunale del gruppo ’La nostra terra’, Guerrini intende "proseguire un percorso condiviso e costruire tutti insieme il futuro di Sovicille. Il nostro cammino è iniziato diversi anni fa, sempre da civici, sappiamo chi siamo, da dove veniamo e su questo orgoglio, sulla nostra storia e sulle nostre capacità vogliamo costruire una comunità che risponda alle esigenze di chi ci vive e lavora".

Guerrini ricorda le "molte battaglie che abbiamo sostenuto in questi anni in consiglio comunale, molte le decisioni che abbiamo dovuto prendere con spirito di responsabilità verso la cittadinanza, in momenti in cui una caduta dell’amministrazione avrebbe portato solo danni. C’è molto su cui lavorare, progetti da portare avanti ma anche piccole questioni quotidiane, interventi obbligatori a sostegno delle famiglie e dei più deboli. Le settimane ed i mesi che ci separano dal voto, saranno utilizzati per ascoltare, condividere, discutere e decidere insieme il futuro da realizzare nei prossimi cinque anni".