Sovicille, evade e ruba una macchina Schianto a 200 all’ora poi la fuga: arrestato

Svanito nel nulla nella campagna di Rosia dopo l’incidente. E da allora, era metà marzo, l’uomo era diventato un fantasma. Si erano perse le tracce. Ma il nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria da allora non ha mai smesso di cercare il conducente della macchina rubata che si era capottata vicino a Rosia a quasi 200 all’ora. Si trattava infatti un evaso dal carcere di MOntorio nel Veronese, Michele Greco, 41 anni: in permesso premio, non era rientrato. Ma adesso l’uomo, ricercato in tutta Italia, a distanza di quasi 5 mesi dalla fuga, è stato rintracciato dal Nir in un supermercato romano dove l’hanno scovato gli agenti della penitenziaria, portandolo in carcere a Rebibbia. "Ringrazio gli uomini e le donne del Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria di Padova e Roma e la Procura di Verona che, dopo attente e preziose indagini, hanno assicurato alla giustizia un detenuto evaso dal carcere di Montorio. La loro professionalità e il loro impegno sono una garanzia per la sicurezza di tutti. Il messaggio è chiaro: le pene si scontano fino in fondo e chi crede di farla franca, alla fine, viene punito", ha dichiarato al riguardo il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Ostellari (nella foto a sinistra).

Aveva quasi finito di pagare, come detto, il conto con la giustizia Michele Greco: 18 anni e mezzo di reclusione per una serie di rapine. Evidentemente, essendo quasi al termine del percorso, non ha resistito alla tentazione di svanire nel nulla. Anche se, in realtà, sembra che quella dell’uomo fosse stata una sorta di fuga d’amore con la compagna. Avrebbe infatti rubato la macchina ma, per via dell’alta velocità, dopo le 23 era finito fuori strada capottandosi. Scattarono i soccorsi ai tre feriti – la compagna e altre due persone che si trovavano a bordo della vettura – che vennero trasferiti al policlinico delle Scotte. Greco invece, complice il buio e l’aperta campagna, era riuscito a dileguarsi. Subito scattarono le ricerche dei carabinieri, compreso di chi si trattava. Tra l’altro il 41enne aveva lasciato dentro la macchina il cellulare. Adesso la sua fuga è finita e dovrà restare in cella per un altro po’.

La.Valde.