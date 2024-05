Si concluderanno stasera, presso la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo a San Rocco a Pilli, le celebrazioni

in onore di Snta Caterina da Siena, nel 25° di proclamazione di compatrona d’Europa (gli altri patroni sono: S.Benedetto da Norcia, Santa Brigida di Svezia, Santi Cirillo e Metodio e Santa Teresa Benedetta della Croce). Un programma piuttosto nutrito, voluto dal parroco Monsignor Giovanni Soldani, Vicario dell’Arcivescovado di Siena, che ha preso il via lo scorso 26 aprile, per poi proseguire il giorno successivo con la Messa solenne celebrata dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

Tanti altri appuntamenti

hanno scandito queste celebrazioni che avranno il culmine con una conferenza che avrà inizio alle ore 21 presso il Salone dell’Oratorio, dove Padre Alfredo Scarciglia, parroco di San Domenico, tratterà il tema: "S.Caterina: il bene comune e il servizio alla pace in Europa".

L’introduzione sarà a cura della professoressa Piccini: "L’Europa al tempo di Caterina."

