Sottrazione di minori Padre sotto processo

Un padre finito sotto processo per sottrazione internazionale di minori. Una madre che ha vissuto settimane di terrore, l’estate scorsa, temendo di non poter più riabbracciare i suoi bambini. In mezzo a questa coppia, ormai ex, due creature che non hanno neppure 10 anni. E che vivono con la donna nella nostra provincia. Per questo il processo all’uomo si celebra a Siena, davanti al giudice Elena Pollini. E’ difeso dall’avvocato Campana del foro di Napoli, presente ieri mattina per l’ammissione delle prove. Nel vivo della vicenda, infatti, si entrerà solo a novembre quando sfileranno in aula i testimoni, in primis la polizia giudiziaria che si era interessata della vicenda ma soprattutto la parte offesa che si è affidata all’avvocato Fabio Pisillo che ha seguito da subito con grande attenzione il caso dei bambini i quali, secondo l’accusa, sarebbero stati trattenuti all’estero dal padre che vive appunto lontano dall’Italia. Nessuno degli ex coniugi, ora ’contro’ in tribunale, era presente ieri al terzo piano di palazzo di giustizia.

Entrambi i genitori dei bambini sono italiani. Le loro vite si sono separate per cui i piccoli abitano con la donna ma, ovviamente, il padre ha diritto di stare con i figli e di vederli. Però la scorsa estate, appunto, succede qualcosa che emergerà nel corso del dibattimento, chiamato a fare completa chiarezza. L’uomo, che abita in un Paese del Nord Europa, arrivato al momento di riportare i ragazzi in Italia non lo fa, attivandosi invece anche sotto il profilo legale, per trattenerli. Ne scaturisce da subito un braccio di ferro che si sviluppa sia nel paese straniero che in Italia, a Siena. Momenti di tensione e di angoscia per la madre che svaniscono quando i figli alla fine vengono riportati in Italia dove dovevano iniziare la scuola. Ma il padre finisce sotto indagine e adesso affronterà il processo.

