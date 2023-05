Sottopassaggio chiuso Lavori alle fognature

Resterà chiuso almeno un mese, il sottopassaggio alla Lizza. L’amministrazione comunale ha dato il via ai lavori con la procedura della somma urgenza per un intervento di rimozione e ripristino della tubatura fognaria. Lavoro doppiamente delicato, perché si tratta di una fognatura e perché è presente anche amianto che dovrà essere smaltito con tutte le cautele del caso. Per questo le biglietterie per gli autobus sono state spostate nel container sistemato nei giardini della Lizza.

A inizio febbraio era arrivata la segnalazione da parte di Autolinee Toscana, di una "forte criticità sulla fognatura a servizio degli ambienti posti al piano interrato sotto piazza Gramsci".

Una comunicazione in cui si paventava "l’interruzione di pubblico servizio di biglietteria nel caso di non intervento del proprietario dei locali, considerate le condizioni igieniche e sanitarie in cui si trovavano a svolgere la propria attività gli operatori di sportello a servizio dei cittadini". Il sopralluogo dei tecnici dell’amministrazione rilevava la "rottura in più punti della canalizzazione delle acque reflue a servizio dei locali. Il danneggiamento della tubazione ha creato un percolamento di acque nere nei locali attigui alle biglietterie di Autolinee Toscane, provocando i cattivi odori".

Da qui la decisione di intervenire con le procedure di urgenza per la rimozione della tubazione in cemento-amianto e il suo ripristino, con la ricostruzione della fognatura, la sostituzione di una scala in ferro. Un intervento dal costo di 75mila euro oltre Iva (91mila in totale) che inevitabilmente ha comportato la chiusura del sottopassaggio.

Un’area che sembra non trovare pace: ultimamente l’amministrazione ha lanciato l’idea di realizzare dei graffiti nel passaggio sotto la sede stradale, ma più volte l’area è salita alle cronache per la presenza di gesti vandalici.

Ora i lavori non rinviabili che come conseguenza hanno però anche la chiusura dei bagni pubblici in periodo di alta affluenza turistica, oltre al disagio per la biglietteria.

Per un luogo da decenni in cerca di reale identità e destinazione, un’altra complicazione.

