’Sostenibilità’. Corso interdisciplinare all’undicesima edizione

Il 15 marzo prenderà il via il Corso di sostenibilità dell’Università di Siena. Aperto a tutti e caratterizzato da un approccio transdisciplinare, rappresenta un’opportunità per approfondire gli aspetti ambientali, economici, giuridici, energetici, urbanistici, sociologici della sostenibilità. Giunto alla XI edizione, il corso si terrà da marzo a maggio, con lezioni frontali tenute da docenti esperti in diverse discipline. I temi centrali riguarderanno le sfide e le opportunità legate alla sostenibilità. All’interno di questa edizione è prevista anche una collaborazione con la Florida Gulf Coast University. "Focalizzandoci sulla diversità dei messaggi, linguaggi, idee, proponiamo una vera sfida in questo progetto didattico. L’obiettivo è creare le basi affinché ogni studente sia in grado di sviluppare una conoscenza critica della sostenibilità", dice il coordinatore professor Federico Maria Pulselli.