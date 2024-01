"Sostegno alle imprese in un periodo difficile"

La piccola medio impresa al centro dell’ossatura italiana e senese. Un dato di fatto, sottolineato anche dal vicepresidente nazionale di Cna Fabio Petri, che raggiunto telefonicamente da Pino Di Blasio, durante la trasmissione ‘Il lato positivo’ in onda ieri su Canale3, ha fatto il punto della situazione sull’attività della Confederazione e sullo stato di salute dell’economia e del futuro di Siena. "Cna è impegnata in particolar modo sul supporto all’intrapresa – ha dichiarato Petri –, in un periodo non facilissimo. La piccola impresa è insita nella cultura italiana, in ogni famiglia c’è un imprenditore o un commerciante, e non rappresenta un problema ma una virtù. Sistemi come i consorzi su Siena stanno dando i loro frutti, alcuni di emanazione Cna hanno tra i fatturati più alti in provincia".

A preoccupare Cna, è la situazione dei tassi d’interesse. "Siamo in mezzo al guado, la spinta economica si affievolisce sempre più, con l’aumento dei tassi che frena fortemente sviluppo e investimenti". L’attenzione di Petri si è poi spostata sulle sfide impellenti per la città. "Cna fin da subito ha sposato il Biotecnopolo. L’impasse dgli ultimi mesi ci preoccupa, speriamo si prenda la strada giusta e si arrivi a chiudere quanto prima la partita della governance. Mps non ha più l’affanno di dove lottare contro il tempo per gli impegni presi con l’Europa, il Governo ha tempo per valutare meglio quali saranno le migliori vie d’uscita possibili. Oggi vediamo una banca in salute, con un piano strategico anche e soprattutto per le piccole imprese. Lovaglio ha fatto un gran lavoro e oggi restituisce una banca con grandi possibilità suo mercato e che non ha bisogno domattina di dove sposare qualcuno. Potrebbe far valere l’opzione dello stand alone, ma anche andare in quel terzo polo bancario per la piccola impresa che in Italia manca".