Sosta, cambia tutto Ben tre contrassegni

Tre nuovi contrassegni per riconoscere la auto dei residenti nei quartieri colligiani di San Marziale e Querciolaia e nella vicina via Scarlini, che fino al primo ottobre avranno diritto a parcheggiare gratuitamente nei due posteggi a pagamento realizzati per mettere ordine nel confuso sistema della sosta nei dintorni del Parco Fluviale dell’Elsa, grande attrazione estiva della città che richiama ogni giorno DIVERSE centinaia di escursionisti e bagnanti.

Si tratta delle sigle identificative "SM-R", "QU-R" e "SC-R", rilasciate dal comando di polizia municipale per essere esposte sul cruscotto delle macchine, relative a determinati posteggi: la sigla SM-R consente di parcheggiare gratuitamente nell’area di sosta del campo sportivo Aldo Grassi e lungo le vie di accesso e di uscita sulla strada di Ponelle e ne hanno diritto i residenti nelle vie Saffi, Teano e tratto della Traversa di via Bandiera compreso fra la rotatoria San Marziale ed il numero civico 23; il contrassegno QU-R è a disposizione degli abitanti di Querciolaia nelle vie Ciuffi, Di Querciolaia, Bernardi, Busini, Vannetti, Volpini, Livini e Dell’Agrestino, che potranno parcheggiare gratis nell’area di sosta di via Ciuffi, così come potranno fare i residenti di via Scarlini che sul cruscotto della macchina avranno esposta la sigla SC-R.

Una disciplina particolare è, poi, quella che riguarda le auto dei medici di famiglia in servizio ed i mezzi adibiti al trasporto di anziani che sono impossibilitati a muoversi autonomamente e portatori di handicap, che saranno sempre autorizzate al parcheggio gratuito in tutte le aree di sosta.

