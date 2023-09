Sorpresa Elly Schlein Anche la segretaria Pd ai battesimi nella Lupa di 55 nuovi contradaioli

Sorpresa ieri ai battesimi della Lupa dove tanti hanno riconosciuto la segretaria del Pd Elly Schlein. Che si è ritagliata un momento di pausa dall’attività politica nel rione a cui è legata. Della Lupa è infatti la madre Paola, così come suo cugino Andrea Viviani, che di Vallerozzi è stato priore, oltre che rettore del Magistrato delle Contrade. Cerimonia gioiosa, come da tradizione, quella dei battesimi ieri per 55 nuovi contradaioli accolti dall’onorando Carlo Piperno e dal capitano Giulio Bruni. Ecco i loro nomi: Abdelsamie Jasmine, Abdelsamie Nausicaa, Astone Ginevra, Bernini Isabella, Biccellari Natan, Bisciarri Federico, Bonaiuti Luca, Borrello Ludovica, Castiglia Costanza, Corvaglia Francesco, Corvaglia Giulia, Corvaglia Lorenzo, Corzani Mattia, Dattoli Beatrice, Di Crescenzo Carlo Filippo, Di Napoli Violante, Falcone Bruno, Falcone Fabio, Fedi Ranieri, Felletti Giulia, Fevelo Luna Autumn, Fevelo Neve Winter, Fiorenzani Diego, Fiorenzani Isabel, Furi Lucio, Goracci Lucia, Lancione Ginevra, Licheri Pietro, Lodi Margherita, Marinelli Jacopo, Massini Giorgia, Massini Giovanni, Miccoli Gianna, Monaci Arturo, Munari Lorenzo, Nencini Mirko, Pagliaro Giulia, Pagliaro Irene, Palmitesta Battaglini Thomas, Panfili Anna Maria, Parrini Asia, Parrini Aurora, Pin Livia, Pippi Giulia, Pisillo Mazzeschi Livia, Prosperi Marco, Pucci Mauro, Russo Alessandra, Sabbatini Vieri Anita, Spezia Diana, Tomassi Acheroy Pietro, Tomassi Acheroy Ettore, Tomassi Acheroy Ottone, Viviani Eugenia e Viviani Mario.