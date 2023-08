Sorpresa: Bellocchio vola con Zenis Ma il Drago vince la prima prova Brivido al canape per Scompiglio

di Laura Valdesi

SIENA

Pronti, via. Entra la rincorsa, Tittia su Abbasantesa (Giraffa). E il Bruco vola fino a San Martino. Gira forte, Bellocchio su Zenis, allungando e riempiendo l’occhio. Prima bella sorpresa di una giornata ricca di emozioni ed imprevisti. A quest’ultimo riguardo, infatti, sono in tanti a notare, come documenta la foto qui accanto, le macchie di sangue sul braccio sinistro di Scompiglio che corre nella Pantera su Anda e Bola. Schizzi anche sui pantaloni. Forse il morso di un cavallo, le prime ipotesi. Niente di tutto ciò. "Sono rimasto male anche io, all’inizio, lo confesso. In realtà – spiega il capitano Franco Ghelardi mentre è tranquillamente a cena con il fantino – ha soltanto un micro-taglio superficiale. Poco più di un graffio. Jonatan non se n’era neppure accorto, finché non è rientrato nella stalla. Abbiamo riguardato attentamente tutti i filmati ma la sensazione è che abbia strusciato forse nell’imboccatura del cavallo dell’Aquila. Una ferita praticamente inesistente. Jonatan è una roccia".

Tornando alla prova, in una Piazza affollatissima e colorata, guardando i volti dei fantini uscire dall’Entrone si leggeva tutta la tensione delle ultime ore. Ma anche la consapevolezza per ciascuno dell’importanza del compito, a partire da chi ha il giubbetto di una rivale. Tittia, poi, uscendo di Piazza è serio e concentrato come mai si era visto negli ultimi Palii. Il mossiere Bartolo Ambrosione conferma l’affiatamento con quelli che al mattino ha definito i "i ragazzi", facendoli partire dopo l’ingresso avvenuto secondo l’ordine di estrazione a sorte. Dentro Carburo su Tabacco (Torre), Tempesta su Vitzichesu (Drago), Bellocchio su Zenis (Bruco), quindi nella Pantera Scompiglio con Anda e Bola, accanto si mette Brigante con Zio Frac (Oca). Al suo fianco Bighino con Viso d’Angelo (Aquila), Tamurè che per la prima volta indossa il giubbetto di Camollia su Antine Day. Chiudono Grandine su Schietta (Tartuca) e Gingillo con Reo confesso nella Chiocciola. La mossa è rapida: Tittia entra come un missile, fa altrettanto il Bruco, vera soprpresa della prima prova. Gli sta dietro la Chiocciola mentre la Giraffa si porta a ridosso dei due battistrada, rallentando subito. L’Aquila cerca la traiettoria interna, resta un attimo attardata la Tartuca, mentre Tamurè spinge forte Antine Day per testare il sauro. A vincere la prova alla fine è Tempesta su Vitzichesu nel Drago, praticamente al passo.