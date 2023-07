’Sopra di noi soltanto il cielo’ A San Galgano prologo Siena award

Difficile pensare a un posto migliore, per una mostra fotografica che si intitola ‘Above us only sky’. Difficile pensare a un posto migliore dell’abbazia di San Galgano, per ospitare le immagini scattate proprio dal cielo del ‘Drone Photo Awards 2023’. E così anche quest’anno il Siena Awards regala due gustose anteprime del festival, che si svolgerà a Siena e dintorni dal 30 settembre al 19 novembre. Da domani saranno infatti visitabili le due mostre a cielo aperto allestite nel centro storico di Chiusdino e nell’eccezionale location dell’Abbazia di San Galgano. Un’affascinante fusione tra arte fotografica e ambiente urbano è l’idea dalla quale nasce ‘Chiusdino(love)Creative’, con grandi stampe fotografiche affisse alle pareti delle abitazioni, dei palazzi e degli edifici storici del borgo. Mentre a San Galgano l’esposizione condurrà i visitatori in un viaggio mozzafiato attraverso immagini scattate dall’alto in ogni angolo del mondo. Gli spazi all’aperto dell’abbazia si trasformano così in un affascinante percorso, lungo il quale i visitatori potranno ammirare le foto e le vibranti rappresentazioni di vita quotidiana catturate dai fotografi attraverso droni e da elicotteri e aeroplani.

Tra i protagonisti, lo scatto vincitore del fotografo israeliano Or Adar, intitolato ‘Must Resist’ in arrivo da Tel Aviv. Una doppia occasione, quindi, per abbinare la scoperta di due mostre davvero straordinarie con la visita ai luoghi che le accolgono, non soltanto come cornici ma dialogando con le immagini. "La mostra ‘Above us only sky’ - affermano gli organizzatori - attirerà un pubblico eterogeneo, dai turisti e visitatori locali agli appassionati di fotografia e arte. Le immagini sono stampate in grande formato su strutture enormi e tracciano un percorso emozionale in grado di offrire una prospettiva unica e originale, di esaltare la bellezza della vita quotidiana e di celebrare la grandezza e la diversità del mondo". "L’amministrazione comunale di Chiusdino - afferma il sindaco, Luciana Bartaletti - ha aderito con convinzione al progetto, con il preciso scopo di promuovere la cultura e far conoscere il proprio territorio aprendo l’Abbazia di San Galgano al Drone Photo Awards e alla mostra dedicata alle più belle foto aeree 2023".

Riccardo Bruni