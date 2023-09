Sophia, dalle belle arti al palio "Fantina? Sogno la corsa di Torrita"

Chi lo ha detto che il fantino è un ruolo soltanto maschile? Il passato ci dice che anche le donne hanno trovato spazio nelle competizioni a dorso di animale ottenendo dei risultati importanti. Nella nostra provincia intanto c’è chi vince. Lei è Sophia Giomarelli la fantina che domenica ha conquistato l’edizione n.40 del Palio dei Somari di Montepulciano Stazione. Una gara di paese dove ci si diverte e regna la genuinità, niente di paragonabile ad altri palcoscenici con fantini professionisti chiamati a vincere. A Montepulciano Stazione i sei rioni hanno fantini di contrada, l’animale non si tocca tanto che può tranquillamente succedere che lo si veda fare retromarcia. Sugli spalti si tifa ma si sorride sempre, vada come vada. Però è sempre una gara dove tutti vogliono primeggiare e chi lo fa significa che ci s’ha fare. Sophia, 20 anni, ha vinto il suo primo palio indossando la nuova casacca della Maestà del Ponte, il suo piccolo rione (le case si contano forse tra le dita delle mani) che guarda proprio alla pista dove si è svolta la competizione. Una felicità doppia per questa ragazza brillante che alla sua seconda partecipazione ha centrato il successo regalando al rione la gioia di alzare il panno dipinto da Daniele Brizzi, il presidente dell’Asd Maestà del Ponte, realtà che merita un applauso per aver organizzato un evento ricco di appuntamenti, la Festa alla Maestà del Ponte, in cui il Palio dei Somari è il momento più atteso. Un particolare a qualcuno non è sfuggito. Sophia ha infatti vinto portando un soprannome di battaglia con una storia importante: "Diavola", esattamente come Rosanna Bonelli, 89 anni appena compiuti, fino a questo momento l’unica donna nel Palio moderno ad aver corso in Piazza il 16 agosto 1957 con il giubbetto dell’Aquila. "Ma io non lo sapevo anzi lo scopro adesso - ci dice con un pizzico di curiosità Sophia Giomarelli - anche perché non l’ho deciso io!". Come spiega Daniele Brizzi, "i nomi vengono scelti dal nostro Consiglio e quello di "Diavola" è stata una pura casualità". Portata a casa la batteria, il rione della Maestà del Ponte ha vinto di misura la finalissima su Corbaia. Bravissima Sophia Giomarelli che non ha tremato nei momenti decisivi. Diplomata al Liceo Artistico di Cortona, il suo prossimo obiettivo è superare il test di ammissione per accedere al corso di Graphic Design all’Accademia delle Belle Arti di Firenze. I cavalli sono la sua passione più grande. "Ci vado sin da quando sono piccola mi alleno al Centro Equeste Tre Laghi vicino Chiusi, faccio gare di Dressage. Il Palio del mio paese l’ho sempre seguito così come quello di Torrita che spero un giorno di correre. Fare la fantina è qualcosa che ho sempre avuto in mente".

Luca Stefanucci