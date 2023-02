"Sono uomo del fare, concreto Le cose da salvare della giunta"

Essi: il pronome scelto da Pino Di Blasio per Massimo Castagnini, presidente di Sigerico e candidato civico che più rappresenta la continuità con l’amministrazione De Mossi. Un punto di forza e debolezza insieme, che mira a sottolineare quanto fatto dall’amministrazione uscente. "La considero una forza – commenta Castagnini - in ’Essi’ vedo sempre gli altri, da prendere per mano con programmi capaci di costruire soluzioni ai bisogni della città. Io sono per natura inclusivo, con la mia candidatura ho dato l’opportunità di costruire un dialogo o indire primarie. Essi non lo hanno accolto, ma non ho desistito dall’intraprendere questa strada. L’obiettivo è essere quella persona che dà visione e concretezza: sono una persona del fare, faccio per gli altri". Le priorità, per Castagnini, sono chiare: anche per via del suo trascorso professionale, è il futuro di Mps il tema che più si salda alla sua proposta politica. ""Ho sofferto della situazione della nostra Banca, sono soddisfatto di quanto recentemente emerso, con Mps che può continuare a camminare sulle proprie gambe. Il mercato dà segnali di fiducia, anche l’amministrazione uscente ha fatto qualcosa di fondamentale con il lavoro del sindaco De Mossi in appoggio alla Fondazione per il recupero di 150 milioni legati alle vertenze legali. Il Monte ha sempre avuto due asset importanti, fidelizzazione del personale e dei clienti: ed è questa caratteristica che dobbiamo recuperare, insieme alla forte territorialità".

Quando si parla di bacino elettorale, Castagnini si rivela l’unico a posizionare l’asticella, piuttosto in alto. ""Se devo dare dei numeri, direi di poter contare su almeno 6000 voti di partenza. Sono a disposizione di chiunque abbia voglia di fare, sulle alleanze non dipende solo da me. Sono disponibile a raccogliere le forze di chiunque voglia sposare il progetto. Qualcuno ha già preso una strada diversa, ma sono fiducioso: tutti coloro che hanno parlato con me e mi seguono credono nel progetto, nell’innovazione, in qualcosa che ci possa portare lontano e oltre le amministrative del 2023. Partiti di destra e sinistra si sono consolidati e schierati, ma c’è spazio anche per noi. Nelle mie esperienze professionali e contradaiole ho sempre scelto di affiancarmi persone capaci e di qualità: lo ripeterò in caso dovessi diventare sindaco, privilegiando la conoscenza della città, andando qui in discontinuità con la precedente amministrazione; sono sicuro che ci siano assessori senesi da andare a prendere e inserire in squadra".

Andrea Talanti