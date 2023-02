Sono stati 36 i partecipanti al corso di disostruzione della Misericordia

Sono stati ben 36 i partecipanti al corso di disostruzione organizzato dalla Misericordia di Poggibonsi nella sua sede. "Persone che hanno imparato cosa fare di fronte ad una persona che rischia il soffocamento per aver inalato un corpo estraneo- spiega la Confraternita. Una iniziativa particolarmente utile a quanti sono spesso a contatto con bambini. Per chi non lo sapesse è possibile già da adesso iscriversi al prossimo corso gratuito". Corso che si svolgerà mercoledì 3 maggio alle 21 sempre nei locali della Misericordia, in via Alessandro Volta. Gli interessati possono chiamare il numero 3247713113 (anche messaggio whatsapp indicando nome, cognome e ‘corso disostruzione maggio’). Ancora una importante iniziativa, dunque, della Confraternita cittadina, che conta 3.500 iscritti e 150 volontari.