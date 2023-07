"Sono le Contrade che fanno il Palio Poi i popoli giudicano i capitani"

SIENA

"Noi senesi a volte pensiamo di essere più conosciuti nel mondo di ciò che è in realtà. Riceviamo richieste di accrediti anche dalla stampa internazionale e contemporaneamente capitano turisti che ti domandano come mai c’è la terra in Piazza. Il Palio è una festa nota a livello universale, ma non conosciuta correttamente come pensiamo a Siena. Dobbiamo lavorare non per una campagna promozionale, ma per un campagna di informazione su vasta scala. La corsa si vede in televisione ma la quotidianità delle contrade è più difficile da comprendere".

E’ uno dei punti salienti della tradizionale conferenza stampa all’immediata vigilia del sindaco Nicoletta Fabio. Anche questa è una prima volta, come tutti i riti canonici, anche se il sindaco li ha vissuti con altri ruoli. "Non ho avuto sorprese, ma la conferma che la macchina comunale dietro al Palio funziona alla perfezione. A dir la verità ci sono stati dei momenti nuovi - rivela Nicoletta Fabio - dalla segnatura dei fantini alla scelta dei cavalli da parte ndei capitani. Belle soddisfazioni, unite alle emozioni che prova una senese che da 62 anni assiste al Palio e che stavolta avverte un senso di responsabilità".

Sulle scintille alla seconda prova tra Chiocciola e Tartuca il sindaco annota che "siamo rientrati nei canoni tollerabili. Ho convocato priori e capitani delle due contrade per richiamarli all’ordine e al rispetto reciproco, soprattutto. La mia utopia è riuscire a vedere tra le contrade una totale autoregolamentazione. Ci si deve provare".

Astuta anche la risposta sul Palio che è cambiato e sullo strapotere dei fantini rispetto alle Contrade. "Una domanda alla quale dò una risposta personale. Sono le Contrade che comunque fanno il Palio - spiega didatticamente il sindaco - e quindi ne determinano i cambiamenti. A volte in meglio, a volte in peggio ma in totale autonomia. E l’amministrazione comunale deve riconoscere scelte e strategie. E poi sono i popoli delle Contrade che possono assecondare o contestare le decisioni dei rispettivi capitani".

Sul mossiere Bartolo Ambrosione non c’è molto da puntualizzare: "Ci siamo visti e rivisti. Gli ho fatto le raccomandazioni del caso – afferma il sindaco – mettendo al primo posto la tutela dei cavalli, delle persone e anche dell’ordine pubblico. Il mossiere è esperto, non ha bisogno di consigli e insegnamenti. Abbiamo condiviso alcuni aspetti che sono quelli previsti dal regolamento del Palio".

Appena un cenno agli ospiti illustri alle trifore, al ritorno del ministro Salvini, dopo la vetrina nel luglio 2018, e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. "Ci sono stati degli inviti ufficiali a cominciare dai ruoli apicali. Abbiamo avuto qualche risposta negativa e c’è anche chi ha chiesto cortesemente di assistere al Palio dalle Trifore. Dove possibile abbiamo provato ad accontentare queste richieste".

L’epilogo, a dir la verità, è il prologo della conferenza di Nicoletta Fabio. "E’ una giornata significativa da tanti punti di vista. Non faccio niente per nascondere l’emozione e la tensione. Per noi, senesi e contradaioli, quando si affronta l’evento serve una tensione positiva. I ritmi della festa sono stati disturbati da un meteo non proprio propizio. Abbiamo saltato due prove, era impossibile fare diversamente. Ma abbiamo dimostrato anche la bontà della macchina comunale al servizio della festa".

Pino Di Blasio