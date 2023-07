Sono in pagamento le pensioni di luglio In 84 uffici postali

Poste Italiane comunica che in tutti i 84 Uffici Postali della provincia di Siena le pensioni del mese di luglio sono in pagamento. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro in contanti, seguire la turnazione alfabetica indicativa. Le pensioni di luglio sono disponibili anche per i titolari di un Libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution possono prelevare in contanti dai 51 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Inoltre, i possessori di Carta di Debito potranno usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento fino a 700 euro all’anno sui furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo effettuato agli sportelli postali che agli ATM Postamat.