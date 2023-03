Sono 62 gli aspiranti direttori del Santa Maria della Scala

Sono 62 i candidati al ruolo di direttore della Fondazione Santa Maria della Scala. Se il bando del 2019, per la nomina del successore di Daniele Pitteri, è stato lasciato cadere da Palazzo pubblico, ora in coincidenza con la fine del mandato è in dirittura d’arrivo la procedura gestita dal consiglio di amministrazione. La commissione esaminatrice per selezionare il profilo migliore sarà composta da Cristiana Collu, Paola Dubini e Paride Minervini. "È un altro passo avanti nel percorso di crescita del Santa Maria della Scala – commenta il presidente della Fondazione Lucia Cresti –. Il direttore avrà il compito di valorizzare e gestire il complesso museale e il patrimonio in esso custodito, promuovere il sistema di relazioni con le altre istituzioni locali, nazionali e internazionali, coordinare le attività artistico culturali in tutte le loro espressioni". Il cda ha individuato un proprio componente, Paride Minervini, con esperienza come ispettore onorario che ha collaborato con le Soprintendenze nel campo della tutela e della conservazione dei beni culturali, affiancato da Cristiana Collu, storica dell’arte e direttrice generale della Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma, e Paola Dubini, esperta di arte, docente di management all’Università Bocconi di Milano.

Il ruolo di segretario della commissione sarà ricoperto dal vicepresidente della Fondazione, Giovanni Liberati Buccianti. La commissione si insedierà entro 10 giorni dalla nomina, non sono previsti emolumenti salvo rimborsi spese. In base alle domande, saranno selezionati fino a un massimo di cinque candidati per un colloquio su esperienza professionale, competenze, concrete proposte progettuali di gestione, tutela e valorizzazione del Santa Maria della Scala. Quindi l’indicazione del primo direttore della Fondazione.