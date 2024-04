Sommersi dall’erba alta. Disagi in piazza San Giusto

Continuano le segnalazioni dei lettori sull’erba alta che sta crescendo in tante zone del centro storico. Una residente nella zona di piazza San Giusto lamenta che nei posteggi sta crescendo l’ortica e per entrare in auto a volte è un problema evitare il contatto. Erba sempre più alta anche lungo le scalette sotto la chiesa di San Giuseppe dell’Onda. Un fazzoletto verde diventato una vera e propria ’selva’ , sempre più alta, che ha conquistato anche il passaggio pedonale. La pioggia di questi giorni ha favorito l’ulteriore sviluppo.