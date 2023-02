"Solo l’acqua da Montedoglio può dissetare la nostra provincia"

"Non c’è sicurezza idrica e l’approvvigionamento d’acqua non è buono". Parola dell’ex assessore Pierpaolo Fiorenzani, che ieri ha presentato una serie di rilievi ufficiali alle politiche di gestione della risorsa adottate da Acquedotto del Fiora. Fiorenzani punta tutto sul serbatoio Siena-Montarioso, che "è stato e deve rimanere lo snodo nevralgico dell’anello senese per garantire sicurezza, la necessaria miscelazione e qualità idrica alla città e ai 24 comuni senesi".

Critico nei confronti della nota di rassicurazione inviata da Acquedotto del Fiora alla consigliera comunale Pd, Giulia Periccioli, che descrive una situazione generale positiva dell’approvvigionamento e della sicurezza idrica in città, l’esponente Dem va all’attacco: "Il gestore afferma che Siena ha una coppia di fonti di approvvigionamento: la sorgente del Vivo e campo pozzi Luco. L’ipotesi di Montedoglio rappresenta quindi un’opportunità facoltativa, ma le cose non stanno così". E ancora: "L’ultimo aggiornamento sull’adduzione delle acque da Montedoglio è stato ridisegnato da Regione, Autorità Idrica toscana, Autorità di bacino e Fiora spa – si sottolinea – senza coinvolgere i Comuni senesi, firmatari dell’accordo di programma del 2011, utilizzando 31 milioni di euro dalla stessa Regione, visto il venire meno delle risorse ’tempo per tempo’ messe a disposizione dalla Fondazione Mps". Fiorenzani non usa mezzi termini: "Nessuno ha ricercato fonti di finanziamento a livello europeo o statale, si pensa di ricorrere ai fondi del Pnrr per ripristinare il progetto originale del 2011". E poi: "Sono stati presentati due progetti per l’adduzione da Montedoglio all’anello senese. A questi si aggiungono altri interventi approvati da Ait per la messa in sicurezza di Siena e dell’Area vasta – conclude Fiorenzani –. Si tratta di 38 milioni di euro, quindi non è corretto affermare che ai progetti del Pnrr si aggiungono altri interventi, perchénon parliamo di fondi pronti alla luce del cronoprogramma Ait".