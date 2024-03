Solo Anna Paris lo aveva capito

Quando il Sole 24 Ore ha pubblicato, qualche giorno fa, l’articolo sul risiko delle Fondazioni dei ministeri, una partita da oltre un miliardo di euro, l’unica a reagire ufficialmente, con un intervento preoccupato, è stata la consigliere regionale del Pd, Anna Paris. Nella sua nota, la consigliera toscana evidenziava il rischio di perdere i fondi stanziati per legge per il Biotecnopolo di Siena e sollecitava Regione, Comune e istituzioni a mobilitarsi. Anna parlava anche di un disegno di legge ’poco comprensibile’ dall’articolo del Sole. Ma l’allarme veniva dai 500 milioni di euro previsti per il biomedicale, che oltre a Enea Tech Biomedical, comprendevano anche i fondi per Siena e per il Tecnopolo di Taranto. E’ proprio quella somma che generò una confusione, sembrava solo riferita alla Fondazione presieduta dall’ex ministro Tria.

Ma da una verifica con lo staff del ministro Urso e da fonti del dicastero delle Imprese e del Made in Italy, l’inserimento della Fondazione Biotecnopolo, e del Centro Nazionale antipandemie ad essa connesso, è una volontà precisa del Governo. Più del cambio di statuto, il futuro delle Scienze della vita a Siena dipenderà da un disegno di legge.