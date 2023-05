Solidarietà Raccolti 1600 kg di alimenti

Raccolti 1600 kg di alimenti a Colle. L’occasione è stata quella dell’iniziativa di Unicoopfi ‘Alimenta la solidarietà’. Per tutta la giornata soci e clienti si sono recati al supermercato di via Diaz e hanno trovato uno speciale allestimento che metteva in evidenza i generi alimentare di base, quelli indispensabili per chi vive in condizioni di bisogno. La Fondazione ’Il Cuore si scioglie’ in collaborazione con Unicoop Firenze, Caritas Toscana e oltre 200 associazioni di volontariato hanno lanciato lo scorso fine settimana una nuova raccolta alimentare, che si è tenuta anche nel supermercato colligiano.

La situazione, purtroppo, continua a essere difficile. Sono sempre più le famiglie in difficoltà economica che si rivolgono alle mense solidali. "È stata una grande occasione di ’ripresa’ – affermano alcuni volontari – molta è stata la generosità dei colligiani e vogliamo ringraziarli. Trentatré volontari si sono occupati della raccolta all’uscita della Coop di Colle. Grande è stata anche la collaborazione con i dipendenti della Coop e del direttore Samuele Rusci. Ottimo il risultato di circa 1600 kg di alimenti che saranno distribuiti alle Caritas colligiane".

