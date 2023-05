Solidarietà per l’ospedale Cena benefica da Alcide

Si moltiplicano le iniziative a sostegno di ’Uniti per l’ospedale’, a cura dell’associazione Amici di Poggibonsi (con l’adesione di varie realtà locali del volontariato e non solo) per dotare l’Oncologia di Campostaggia di un apparecchio, il Paxman, che consente di prevenire la caduta dei capelli a causa della chemioterapia. Venerdì alle 20 il ristorante Alcide di Poggibonsi presenta ’Sapori di Maremma’. Ospite d’onore la chef Raffaella Cecchelli de ’La Tana dei brilli’ di Massa Marittima. Raffaella ha partecipato a molti eventi collaborando con i più famosi chef stellati e partecipando a trasmissioni Rai come la Prova del Cuoco, Eat Parade, Uno Mattina. Parte del ricavato della serata sarà devoluto proprio agli Amici di Poggibonsi come contributo al progetto. "È un macchinario importante – spiega Roberta Ancillotti, ad dell’Hotel Ristorante Alcide – per migliorare la qualità della vita delle donne colpite da malattie oncologiche. L’aspetto psicologico ha un ruolo fondamentale per combattere la malattia. Ringrazio gli Amici di Poggibonsi e invito tutte le persone a fornire il loro apporto". Chi non parteciperà a "Sapori di Maremma", potrà effettuare una donazione volontaria tramite bonifico bancario. Il beneficiario è: Amici di PoggibonsiPaxman apparecchiatura per oncologia (Iban

IT350867371940000000909606). Per partecipare, è preferibile la prenotazione (+39 0577 937501, Int. 2 - WhatsApp: +39 375 5627553, [email protected]). I posti disponibili sono stati limitati a 60 per garantire la piacevolezza della serata. Paolo Bartalini