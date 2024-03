"Solidarietà ai lavoratori di Pay Care"

"Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai lavoratori di Pay Care in sciopero. Anche per questo abbiamo presentato un’interrogazione ai ministri Calderone e Urso affinché il Governo intervenga con la massima urgenza. A fronte di una nuova commessa è inspiegabile l’atteggiamento dell’azienda che non offre garanzie sul futuro e sul mantenimento dei livelli occupazionali della sede di Siena. Per questo come richiesto dal sindacato è necessario che l’azienda si assuma le proprie responsabilità innanzi al governo e lavori per individuare una soluzione che assicuri la continuità del sito e tuteli dal punto di vista occupazionale i lavoratori". Lo dichiarano in una nota i deputati del Pd Marco Sarracino (foto), Emiliano Fossi, Laura Boldrini, Simona Bonafè, Marco Furfaro, Arturo Scotto, Marco Simiani e Federico Gianassi.