"Solidarietà ai lavoratori"

"L’Assemblea Generale della Fp Cgil Siena esprime vicinanza e piena solidarietà alla Rsu e a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Comune di Poggibonsi. L’Assemblea reputa sbagliato e inaccettabile ciò che l’Amministrazione ha sottoscritto per tramite dei suoi dirigenti comunali". Inizia così una nota della Cgil, riguardo alle questioni da tempo sul tappeto, riguardo al "Contratto Collettivo Integrativo sottoscritto dalla sola Fp Cisl di Siena". Un aspetto che, secondo Fp Cgil "dimostra un’idea antidemocratica e non rispettosa della volontà dei lavoratori che non può essere accettata né sottovalutata dalla Cgil a tutti i livelli. L’Assemblea Generale dà mandato alla Segreteria provinciale di mettere in campo ogni iniziativa per cercare di far tornare sui suoi passi il Comune di Poggibonsi e si rende disponibile a effettuare iniziative di mobilitazione a sostegno dei valori democratici e sindacali che il Comune di Poggibonsi ha voluto calpestare sottoscrivendo l’accordo con una sola parte sindacale minoritaria".