Soldi mai versati per il Palazzo delle Papesse

Pino Di Blasio

Finalmente la Banca d’Italia ha fatto chiarezza. E ha spazzato via tutti gli equivoci alimentati sul Palazzo delle Papesse. La gara per l’acquisto c’è stata, scrive Bankitalia a La Nazione, sono arrivate due offerte e il palazzo è stato assegnato a una società con sede in Spagna, che ha presentato l’offerta più alta, inferiore agli 8 milioni riferiti da La Nazione. Solo che dal 21 aprile 2022, 13 mesi e mezzo fa, l’acquirente non ha versato i soldi che doveva, la cauzione e l’acconto sulla cifra dell’offerta vincolante. Se non pagherà entro un termine indicato, l’assegnazione decadrà. Ma non sarà una piéce stile Dalì. Bankitalia non è un orologio molle come camembert, non è avvezza a beffe surrealiste.