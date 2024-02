"Sogniamo un altro futuro. Tanti danni dai predatori"

Francesco Cancedda, 25 anni dalla provincia di Siena, dorme insieme a Pietro Pierozzi, 32 anni di Castiglion Fiorentino, su un giaciglio di paglia dentro il rimorchio del trattore. Ieri sono diventati i testimonial della protesta, le facce da spot per la rabbia degli agricoltori, che da giorni presidiano la collinetta della Nomentana, a Roma. A dir la verità, la loro protesta va avanti da una settimana. Anche perché erano entrambi in prima fila nella parata dei trattori nei pressi dello svincolo autostradale di Bettolle. Castiglion Fiorentino e Siena, le sedi delle aziende agricole e degli allevamenti dove Pietro e Francesco lavorano, sono a pochissima distanza dal luogo del presidio in Valdichiana.

"Cosa ci aspettiamo da queste notti passate su un giaciglio di paglia e tra pareti di metallo di un rimorchio? Niente in particolare - commenta Francesco Cancedda - ma non ci accontenteremo solo delle parole e basta. Aspettiamo risposte concrete, le decisioni che potrebbero cambiare una situazione drammatica". Francesco e Pietro si stanno battendo per cambiare il proprio futuro. E ogni mezzo è lecito se l’obiettivo è così ambizioso. "Al Governo chiedo di prendere iniziative per controllare gli animali selvatici: cinghiali, lupi che creano danni incalcolabili ai raccolti e agli allevamenti. Non chiediamo abbattimenti, né di uccidere i predatori. Ma recinzioni, sistemi di protezione, aiuti per proteggere le greggi e i nostri animali. Oltre al risarcimento dei danni per gli assalti ".

C’è tempo anche per i flashback. "L’amore per l’agricoltura nasce da una grande passione - racconta Pietro -. Sono passato dai campi alla fabbrica, ma non ho retto nemmeno due mesi e nei campi sono tornato. La mia è un’azienda familiare".

La storia di Francesco parte da lontano. Originario della Sardegna, vive in provincia di Siena da undici anni. "Provengo da una famiglia di allevatori, diverse generazioni, sia da parte di mamma che da parte di papà. Anche il mio trisavolo era un allevatore. E’ una passione che ho fin da piccolo e che all’inizio era un divertimento. Poi il gioco si è fatto un lavoro. Cosa è cambiato da allora? Oltre alla mia età, anche il fatto che è tutto più difficile".