Sofia Paola, orgoglio per Siena!. Vittoria mondiale a soli 15 anni

"Sono così felice di tornare nella mia vecchia scuola!" è così che esordisce Sofia Paola Chiumiento quando entra nella nostra aula per l’intervista portando con sé le sue medaglie. Dopo averci salutato chiede di uscire un attimo e rientra indossando orgogliosa la divisa azzurra della Nazionale di Pattinaggio Corsa.

Come hai iniziato a praticare questo sport?

"Avevo 7 anni e, dopo aver praticato danza e pattinaggio artistico, sono andata con il mio compagno di scuola Ismael a provare il pattinaggio corsa e me ne sono subito innamorata. Ho avuto anche la fortuna di trovarmi subito a mio agio con allenatori e compagni della Mens Sana. Inoltre la mia famiglia ha subito appoggiato la mia scelta e mi ha sempre sostenuto".

Parlaci dei tuoi allenamenti.

"Quando ero piccola non erano così duri, ma ovviamente sono aumentati man mano che arrivavano i primi successi. Oggi mi alleno ogni giorno per almeno due ore e due volte alla settimana svolgo un doppio allenamento: mattina e pomeriggio".

Accidenti! E come concili lo sport con la vita di tutti i giorni?

"I sacrifici sono tanti: spesso mi trovo a studiare durante la notte o al mattino molto presto, perché io amo la scuola e frequento il liceo scientifico che è impegnativo; è difficile che possa andare a cena fuori o a ballare con gli amici poiché devo rispettare degli orari e seguire una dieta piuttosto rigida".

Quindi tante rinunce, ma ne vale davvero la pena?

"Certo, il pattinaggio è la mia ragione di vita e sento che mi rende una persona migliore perché mi insegna a dare il massimo, ad organizzarmi e a gestire al meglio il mio corpo, la mia mente e le mie emozioni. Quando pattino mi sento libera ed annullo tutti i pensieri negativi, sono così appassionata del mio sport che le rinunce non le vedo come tali ma come mezzi per raggiungere i miei obiettivi. La gioia che ho provato per ogni vittoria mi ha ripagato di tutto, quando poi ho vinto l’oro mondiale alla mia prima partecipazione a soli 15 anni sono stata orgogliosa di aver portato al massimo livello la mia città e la mia nazione".

E i suoi successi non sono finiti. Dopo l’intervista, un altro successo importante: il 18 febbraio ha conquistato il titolo di campionessa italiana.

Concludiamo con una domanda più personale:

Come ti definiresti con 3 aggettivi?

"Tenace, determinata e combattiva…ma sempre corretta nei confronti dell’avversario".

Ed è proprio così: il suo sorriso è dolce e gentile, ma i suoi occhi azzurri brillano grintosi quando ci racconta delle sue imprese sportive.