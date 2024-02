Società Italiana di Pedagogia si riunisce a Siena

In corso all’Università il convegno nazionale della Società Italiana di Pedagogia, con oltre 300 partecipanti, sui temi dell’educazione emancipativa nella vita quotidiana, nella famiglia, a scuola e nel lavoro. Il Convegno SIPED, dal titolo ’Pratiche educative trasformative e processi emancipativi’ si è aperto in Rettorato con la lectio magistralis ’The Global Extension of Mixed Methods Research and Its Implications’ a cura dello scienziato John W. Creswell dell’University of Michigan. Ieri al San Niccolò, dove sono previste molte sessioni parallele di interventi tra presenza e distanza.