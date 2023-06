Società della Salute, più servizi A fragili e famiglie 14 milioni di euro

La Società della Salute Senese manda in archivio un bilancio 2022 da 14 milioni di euro, con stanziamenti in aumento per le persone con disabilità, famiglie e minori. L’assemblea dei soci del Consorzio pubblico (comprende 15 Comuni della zona-distretto senese e Asl Sud Est) ha approvato il consuntivo con 1,5 milioni di risorse in più per i servizi alla popolazione rispetto al 2021. Il 40% delle fonti di finanziamento proviene da Regione e Fondo nazionale per la non autosufficienza, a cui seguono le quote versate dai Comuni (27%) e i contributi provenienti dai ministeri e dal Fondo sociale Europeo (13%); la restante parte è data da Asl, quote sanitarie e servizi aggiuntivi finanziati dai soci. Fra le aree di intervento spiccano il settore della disabilità (oltre 4 milioni di euro per Centri diurni e residenziali, aiuti alla persona e inserimenti socio terapeutici, con un aumento di 1 milione) e quello relativo a famiglie e minori (2,5 milioni per rette per i minori, assistenza socio-educativa e gruppi appartamento). Stabili, invece, le risorse destinate agli anziani (intorno ai 5 milioni); in deciso calo i contributi per gli adulti, che avevano subito un’impennata invece nella pandemia.

Nonostante la diminuzione della popolazione residente nei 15 Comuni (dal 2017 al 2022 ridotta di 2.120 unità) i servizi sono in costante aumento per far fronte al progressivo invecchiamento della popolazione, spesso accompagnato da condizioni di fragilità e disabilità, e all’emergere di nuove povertà, economiche ed educative, nelle famiglie. "In tale contesto – sottolinea il presidente Giuseppe Gugliotti –, la tenuta del sistema è garantita dal fatto che per ogni euro versato dai Comuni la gestione, SdS ne restituisce il triplo in servizi alla comunità". "Anche per il 2022 il bilancio si è chiuso in perfetto pareggio – precisa il direttore Lorenzo Baragatti –. Dopo la cessazione della pandemia sono emersi bisogni contingenti e inattesi come il sostegno alle necessità abitative e a situazioni di fragilità sociale. Abbiamo messo a regime il Servizio di emergenza-urgenza sociale e fornito una risposta strutturata ai fenomeni migratori, compresa l’assistenza ai minori non accompagnati".

L’aumento delle risorse gestite è stato possibile anche per le capacità del Consorzio di intercettare fonti di finanziamento: l’attenzione all’utilizzo dei fondi disponibili è fondamentale: "Per questo vorrei ringraziare – conclude Baragatti – il personale che ha garantito gestione oculata e monitoraggio continuo". L’assemblea ha integrato la Giunta esecutiva eleggendo fra i suoi membri il nuovo sindaco di Siena Nicoletta Fabio, in sostituzione di Luigi De Mossi.

p.t.