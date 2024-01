’Small plates diner’ al Santa Maria

Cresce l’attesa per la nona edizione di Wine&Siena. Quest’anno l’evento si articolerà in un percorso tra il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per la quarta edizione la location principale delle degustazioni enogastronomiche. Il primo atto al Santa Maria si terrà venerdì 26, quando Palazzo Squarcialupi ospiterà, dalle 20, la ormai tradizionale Small Plates Dinner. La giornata del 27 sarà invece dedicata ai percorsi sensoriali; dalle 11 fino alle 18 l’antico ospedale sarà teatro delle degustazioni di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & spirits, Extrawine e i Consorzi. Sabato 27 porte aperte anche a palazzo Sansedoni, alla scoperta delle antiche stanze e dei capolavori custoditi all’interno della sede di Fondazione Mps, per due visite guidate, alle 12 e alle 17, per cui è necessaria una prenotazione tramite mail a [email protected].