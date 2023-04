Slogan e foto, la sfida dei poster Verzichelli: "Civismo e politica, tante liste e messaggi diretti"

"Sarà interessante capire se la moltiplicazione di liste e candidati avrà conseguenze sulla partecipazione, grazie anche a una partenza anticipata della comunicazione". Luca Verzichelli, ordinario al dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Siena e presidente della Società italiana di scienza politica, analizza questa prima parte della campagna elettorale, tra comunicazione, rapporto tra livello civico e politico, l’incognita dei votanti. "Le tante candidature in una città di dimensioni ridotte – prosegue Verzichelli – sono quasi un paradosso, ma potrebbe segnare un’inversione di rotta nelle urne. E vedremo quanto peserà l’incrocio tra istanze civiche e temi politici nazionali".

E sul fronte delle scelte?"Premetto che sono letture basate su questo momento – precisa – ma qualcosa si può dire. Intanto sulla tempistica: c’è chi è partito molto presto, come Pacciani, chi ha dovuto cambiare strategia, come Montomoli, chi è partito tardi, come Fabio e in particolare i 5 Stelle". Nei messaggi si mischiano "parole d’ordine nazionali e riferimenti diretti a Siena, com’è naturale. Soprattutto Fratelli d’Italia sta giocando la carta Meloni, nella convinzione di un effetto positivo, e penso che anche il Pd punterà su Schlein fresca di elezione, sperando in un trascinamento".

Per quanto riguarda i manifesti visti fin qui, Verzichelli parla di "interessante lavoro in progress ma con alcuni elementi di stile già connotati. Pacciani, sostenute da tante liste, punta su ’primavera civica’, forse generico ma chiaramente identificabile con la natura della candidatura. Montomoli, dopo la rottura coi partiti, evidenzia il suo ruolo leader, con un interessante lavoro sulla grafica in stile cartoon".

Sempre tra i civici, prosegue Verzichelli, "Castagnini è molto tradizionale, mentro trovo molto innovativa la scelta di Nicoletta Fabio, con uso accurato della grafica, scelte dei colori e messaggi elaborati che rafforzano una comunicazione identitaria". Di Ferretti, Verzichelli sottolinea "la scelta lessicale della declinazione di sindaca al femminile e l’utilizzo di tutti i simboli, ben al di là delle tre liste, quasi a voler rappresentare una federazione". Per Siena popolare il professore parla di "stile on the road, con riferimenti classici alla sinistra antagonista", mentre Siena in azione sceglie "slogan e immagini del candidato rassicuranti". Appena partiti i 5 Stelle, che "utilizzano gli schemi classici del Movimento".

Orlando Pacchiani