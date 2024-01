Slitta il terzo mandato, venti sindaci in attesa

Il Consiglio dei ministri ieri sera è durato poco meno di un’ora. Tra i provvedimenti approvati un rafforzamento per l’amministrazione straordinaria, dedicato alla vertenza dell’ex Ilva di Taranto. Mentre il decreto legge con le disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali del 2024 è stato rinviato alla settimana prossima. Ma l’accordo sui Comuni dovrebbe reggere: manca l’intesa, come è noto, sulle candidature per le Regioni.

La prima decisione che sarà presa è sui giorni di voto: per le Europee e per il primo turno delle amministrative i seggi dovrebbero essere aperti sabato 8 giugno dalle 14 alle 22 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. Questo perché lo spoglio delle Europee deve avvenire in contemporanea con gli altri Paesi dell’Unione. Nel caso passasse anche l’articolo 4, che prevede il terzo mandato per i sindaci nei Comuni sotto i 15 mila abitanti e nessun limite per i sindaci nei Comuni sotto i 5 mila abitanti, le conseguenze per i 29 Comuni al voto in provincia, sarebbero evidenti. Da 20 a 22 sindaci attualmente in carica sarebbero pronti a correre per la conferma, per la seconda, la terza o addirittura la quarta volta. Si fa prima ad elencare i sindaci che cambieranno senz’altro: David Bussagli a Poggibonsi, Alessandro Donati a Colle Val d’Elsa perché non ricandidati, Fabrizio Tondi ad Abbadia, Marcello Bonechi a Castellina in Chianti e Claudio Galletti a Castiglione d’Orcia, perché hanno già escluso di ricandidarsi. In dubbio restano Danilo Maramai, San Quirico d’Orcia, Giuseppe Vagaggini a Piancastagnaio e Andrea Marchetti a Chianciano, riluttanti a ripresentarsi. Mentre Michele Angiolini a Montepulciano è nella triade delle primarie del 10 marzo nel centrosinistra. Se vince, si ricandida.

"Fare il sindaco significa confrontarsi ogni giorno con i cittadini, che possono valutare direttamente l’operato di chi amministra. E’ uno scambio continuo. Alla fine del mandato, un sindaco non viene valutato sulle chiacchiere e sulle promesse, ma sul lavoro che ha svolto. Non si capisce perché, se i cittadini continuano ad avere fiducia in lui, non possano più sceglierlo dopo due mandati. Vincolo che vale solo per i sindaci e non, ad esempio, per i parlamentari. Il Governo sta varando una norma che rivede questo limite per i comuni sotto i 15 mila abitanti. Come presidente di Ali Toscana, auspico che tale limite sia rimosso per tutti, anche per i Comuni oltre i 15 mila abitanti, limitando a tre i mandati".

Ad auspicarlo è il presidente toscano di Ali (Autonomie locali italiane), Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano che si ricandiderà per il secondo mandato. In Toscana sono 184 i Comuni che andranno al voto, 150 Comuni sotto i 15 mila abitanti, 27 in provincia di Siena. Con l’approvazione del decreto, saranno 166 i sindaci toscani ricandidabili. Se la nuova norma non fosse approvata, 49 di loro non sarebbero ricandidabili.

"Mi spingo anche più in là - continua Marrucci -. Una norma del 2011 pone limiti stringenti al numero dei consiglieri comunali e degli assessori, varata per tagliare i costi della politica, quando invece si tagliò sulla democrazia. Penso che anche quella norma vada superata. I consiglieri sono le prime sentinelle dei cittadini: sono fondamentali per per controllare l’operato della giunta. Così come prezioso è il lavoro degli assessori, la squadra del sindaco, che lo aiutano nella realizzazione dei progetti e nel confronto con i cittadini. I costi di queste piccole riforme sarebbero davvero contenuti come modesti furono allora i risparmi, e i primi a trarne giovamento sarebbero coloro che vivono il territorio ogni giorno. Va archiviato un po’ di populismo per garantire più democrazia".