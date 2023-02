Skilift ko, c’è il vertice fra società e Comune

di Massimo Cherubini

Incontro tra proprietà e concessionario per trovare una intesa che risolva i problemi della pista da sci del Crocicchio. In questa stagione lo skilift di risalita della pista non è mai entrato in funzione. Il fatto è stato addebitato dalla società Amiata Impianti, che lo gestisce, al pericolo delle piante limitrofe all’impianto: troppi rami, alcuni già caduti sui cavi. Da qui prende il via una controversia tra la società di gestione e la Macchia Faggeta, la proprietaria dei terreni sia dove corre lo skilift sia adiacenti. Le parti hanno chiesto un intervento del sindaco, una sorta di mediazione del Comune che ha l’interesse che le piste da sci offrano i migliori servizi agli sciatori. Purtroppo per ora non è stato così visto che lo skilift del Crocicchio non è stato mai funzionante. "Contiamo - dice il sindaco Fabrizio Tondi- sul buonsenso delle parti.Noi su questa querelle non siamo parte coinvolta. Lo siamo perché convinti che la stazione debba offrire nel suo complesso il meglio. Abbiamo la conferma che quando c’è neve l’Amiata è gettonata. Tutti dobbiamo dare il massimo per tenere alto questo consenso". Purtroppo non sempre tutto va secondo le aspettative. E questa stagione ha accusato carenze di programmazione se è vero che con l’arrivo, pur assai tardivo, della neve ci sono stati problemi e disagi. Il vero problema, e questo è tutto legato al versante senese della montagna, è quello dell’innevamento artificiale. Si è sparato poco, pochi i centimetri di coltre nevosa che sono andati a consolidare lo strato di neve artificiale. Nelle piste dell’altro versante di neve ne è stata sparata di più. Ora i cannoni sono fermi. Sia perché le temperature sono assai aumentate, sia perché non c’è più acqua. E pensare che con i venti-trenta centimetri di neve ancora presenti, con i campi scuola perfettamente innevati di sciatori ce ne sono stati tanti anche ad inizio settimana. Quando a Roma e nel Lazio gran parte delle scuole sono state chiuse per le elezioni regionali. Per questo fine settimana si prevede una riduzione rispetto alle presenze registrate nei precedenti quattro week-end. E se non torna a nevicare l’impianto per produrla artificialmente, se caleranno le temperature, difficilmente potrà essere attivato.