"Skilift Crocicchio Intervento radicale"

Rimbalzo di competenze per il taglio dei rami, e non solo, delle piante che gravano nell’area dove si trova lo skilift del Crocicchio, fino ad oggi mai servita dall’impianto di risalita. La società Amiata Impianti, che gestisce anche questo skilift, interviene per precisare quanto affermato dalla Società Macchia Faggeta, che dell’area dove insiste l’impianto del ‘Crocicchio’ ne è la proprietaria. "Il problema – si legge nella nota dell’Amiata Impianti- non è la necessità o meno di tagliare singoli rami e quindi espletare attività di manutenzione ordinaria a cui abbiamo sempre provveduto con regolarità. La scrivente società, per rendere fruibili le piste e gli impianti di risalita, pone, piuttosto, l’urgenza di effettuare un intervento straordinario, e radicale, su piante poste fuori dal tracciato in uso all’ Amiata Impianti Senese. Piante interessate da un’eccessiva crescita, attività, quest’ultima, che compete alla proprietaria Macchia Faggeta la quale, sebbene interpellata al riguardo, ad oggi non ha fornito alcuna risposta. Nei giorni scorsi si è chiesto anche l’intervento del Comune affinché possa eventualmente convocare le parti per un’auspicabile risoluzione del problema". Incontro che il Comune convocherà nei primi giorni della prossima settimana. Massimo Cherubini