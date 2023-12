Ski pass unico. Domani incontro tra le società

Domani l’incontro tra Isa e Amiata Impianti, le due società che gestiscono seggiovie e skilift a servizio delle piste da sci, per sottoscrivere l’intesa per un unico ski pass che dia accesso a tutti gli impianti di risalita. Fino a pochi giorni fa il problema non si poneva. Infatti le autorizzazioni per l’esercizio della seggiovia del Cantore e degli altri impianti a servizio delle piste del versante, sono state rilasciate dal Comune di Abbadia San Salvatore mercoledì scorso. La richiesta documentazione è stata presentata dall’Amiata Impianti quando sulla montagna era già caduta la prima neve.

Il rischio che una stazione invernale piccola come l’Amiata restasse in parte inagibile è stato scongiurato in ’zona Cesarini’. La Isa aveva varato nuove tariffe delle tessere per i soli suoi impianti. Tutte le piste, neve permettendo, saranno servite dagli impianti di risalita, quindi si attende il ritorno (lo ski-pass unico era in vigore già negli ultimi anni) alla completa "unificazione" della stazione invernale.

"Sono fiducioso – dice Roberto Bechini (foto), assessore al Turismo del Comune di Abbadia San Salvatore – perché i vertici delle due società hanno confermato la disponibilità all’intesa. Siamo a ridosso delle vacanze di Natale, ma le tariffe uniche sono di fatto già pronte. Ora – conclude l’assessore Bechini – aspettiamo la neve, o, in alternativa, le giuste condizioni meteorologiche per attivare gli impianti di innevamento artificiale".

I cannoni, l’innevamento artificiale e la battitura delle piste sono gli altri temi che dovranno essere oggetto di intesa, per quanto di spettanza e di competenza, tra le due società.