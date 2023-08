Sirio tocca quota cento Festa a Santa Chiara

Compie 100 anni e li festeggia alla Casa di riposo Santa Chiara, a San Lucchese, struttura della quale è ospite. Proprio lì, a San Lucchese nei dintorni di Poggibonsi, Sirio Marzani rischiò nel 1944 di essere trucidato, insieme con il fratello minore e il padre e con altre sette persone, in una rappresaglia dalle truppe di occupazione tedesche per l’uccisione di un loro militare. L’ordine non fu eseguito - perché nel frattempo, si narra, era stato scoperto il responsabile - e così il ventunenne Sirio, con gli altri condannati compresi i suoi cari, ebbe salva la vita.

Un episodio, ricordato nell’occasione, che ha letteralmente mutato il corso degli eventi per Sirio Marzani. L’altro giorno a San Lucchese ha ricevuto la visita e l’omaggio del sindaco David Bussagli e ha partecipato attivamente alla festa organizzata in suo onore dal personale della residenza Santa Chiara. Gli operatori e gli altri anziani si sono riuniti nel giardino per la felice ricorrenza, tra piccoli regali, musiche, danze e girotondi che hanno visto proprio Sirio nel ruolo di primo attore, capace di entrare in pista e di cimentarsi nel ballo a lui dedicato.

Nato a San Gimignano il 21 agosto 1923, Sirio Marzani, sposato, si è trasferito a Poggibonsi. Un cammino improntato al lavoro - presso la allora ditta Frilli di Cusona - e alla famiglia, sempre con semplicità e onestà. Lo racconta il figlio Franzio, già tipografo, conosciuto in zona anche per il suo impegno da dirigente nel calcio amatoriale in forza alla Mobili Sacchini, da stretto collaboratore del patron Fiorenzo.

Ha due nipoti maschi, Sirio Marzani, e due bisnipoti femmine. La seconda, quasi un dono anticipato, è venuta alla luce all’antivigilia della festa centenaria.

