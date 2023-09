Siri, solo un grande spavento "Sto bene, spalla lussata"

Lo spavento è stato tanto, inutile nascondersi. Quando Antonio Siri, che correva su Bramosu il palio di Asti per i colori di Nizza, è scivolato perdendo i sensi, venendo trascinato fuori pista nell’anello centrale della piazza, molti si sono messi le mani nei capelli. "Sto abbastanza bene, rientro a Siena, solo la lussazione di una spalla", diceva ieri pomeriggio il fantino durante il viaggio di ritorno, spazzando il campo da mille voci e ipotesi che si sono diffuse a seguito dell’infortunio e dei soccorsi, proseguiti mentre si concludeva il palio, poi vinto da Federico Arri. "Le persone – non le manda a dire Antonio Siri – dovrebbero per prima cosa accertarsi di come stanno i fatti. Molto semplice – spiega –, sono caduto e sono svenuto, mi hanno fatto il massaggio cardiaco lì per lì, mi sono ripreso immediatamente. Niente di grave. Tutto qui. Ho solo una spalla lussata e sto bene".

"Neppure un graffio", invece per Mattia Chiavassa, che correva su Banzay per Baldichieri. "Non ho potuto fare a meno di capottarmi perché il cavallo di Antonio è scivolato davanti a me. Mi sono rialzato subito, uscendo di pista. Ho riguardato dopo foto e immagini ma non ho colpito Siri, per fortuna. Anzi gli ho mandato un messaggio per sapere come stava, spero che si riprenda quanto prima", racconta Chiavassa. Anche Banzay, come del resto Bramosu, ha ripreso immediatamente a correre. "Il cavallino è a posto, forse era un pochino ’verde’ come esperienza in un palio quale Asti ma sono convinto che potrà vincerlo in futuro", assicura Chiavassa.

La.Valde.