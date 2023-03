Siragusa sarà in pista a Istanbul

I suoi concittadini e tifosi, cioè la totalità degli abitanti di Colle, potranno vederla in azione dopodomani alle 10.05 in diretta televisiva su Raisport. Venerdì a quell’ora, infatti, Irene Siragusa, la ragazza jet dell’atletica leggera colligiana, scenderà in pista sui 60 metri piani per la prima batteria di qualificazione alle semifinali dei Campionati Europei Indoor di Istanbul.

Quella sui 60 m piani al coperto non è la sua gara preferita, ma la nostra velocista parte lo stesso tra le favorite avendo recentemente ritoccato il suo primato personale sulla distanza, abbassandolo a 7 secondi e 30 centesimi che è attualmente la miglior prestazione stagionale delle graduatorie italiane di specialità. In Turchia, Irene risponderà alla sua ventiduesima chiamata in Nazionale: "E’ sempre un onore – le sue parole alla partenza dal nostro Paese – rappresentare l’Italia in una competizione internazionale così importante".