Sipario sul Carnevale tra maschere e colori

Maschere, palloncini, trampolieri e spettacoli di magia. Giochi e animazioni per grandi e piccini. Grande successo per ’Voli Pindarici – Carnevale 2023’, evento organizzato dal Comune di Siena in Piazza del Campo per festeggiare Martedì grasso. Tante le attività pensate per le famiglie dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Siena con Teatri di Siena, Croce Rossa Italiana sezione senese e Sgabuzzini Storici Aps. Adulti e piccini in maschera hanno affollato Piazza del Campo e il Cortile del Podestà partecipando a tanti momenti di gioco e di musica.