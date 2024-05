Sipario sul Cantiere ’pop’. Festival firmato Vacatello con spettacoli di un’ora

Si è respirata un’atmosfera "popolare", come non si avvertiva da tempo, in occasione del primo incontro con la stampa del territorio di Mariangela Vacatello, al debutto come direttrice artistica del Cantiere Internazionale d’Arte (12-28 luglio), prima donna ad occupare quel ruolo. Forse perché l’affabile, spigliata artista era appena reduce da una rappresentazione, in un Teatro Poliziano stracolmo, de "La mappa delle meraviglie", la cosiddetta ’operina’ che fa da anteprima alla rassegna, affidata alla recitazione dei bambini delle elementari e all’accompagnamento orchestrale dei giovani colleghi delle medie. Un allestimento incantevole, dovuto all’impegno di un gruppo di professionisti e collaboratori del Cantiere, che inevitabilmente - per l’età degli artefici - richiede forme espressive semplici e spontanee, avvicina l’arte al territorio, alla scuola e alle famiglie, ad una fruizione della cultura più diretta e meno sofisticata.

Ma, in perfetta armonia con Sonia Mazzini, Presidente della Fondazione Cantiere, con cui forma una diarchia tutta femminile, come raramente si trovano in un festival internazionale, Vacatello ha parlato anche della scoperta della diversità attraverso la musica, del contatto costante tra professionisti e giovani nella costruzione degli spettacoli e di come questa partecipazione rappresenti un percorso educativo, di rappresentazioni inserite nella natura, di rispetto dell’idea primigenia di Henze, rapportata però con i 50 anni di vita della manifestazione, della forza della rete che si è creata nella Valdichiana Senese, anche grazie alla candidatura a Capitale della Cultura.

Nessuno spettacolo – per precisa volontà di Vacatello, che è pianista di statura mondiale – supererà la durata di un’ora, per soddisfare ma non spegnere curiosità e voglia di partecipare. "In questo Cantiere non ci sarà nulla di elitario – è stato detto –, anche la musica contemporanea, oltre che nei concerti, sarà proposta in "pillole" (sei, distribuite nel programma, n.d.r.), gratuite e fruibili da chiunque, in Piazza Grande, alle 12 e alle 17.30".

La Presidente Mazzini, rispondendo a rilievi sollevati nel 2023, ha fatto poi notare che i prezzi dei biglietti per i singoli appuntamenti, in corso di definizione, rimarranno convenientissimi, se rapportati al valore degli artisti che si esibiranno (uno per tutti, il tedesco Alexander Lonquich, che dirigerà il concerto d’apertura) e in confronto con rassegne simili. Per una volta, invece, argomenti come il richiamo turistico, la ricaduta economica e simili sono rimasti ai margini e anche questo ha contribuito a creare quel clima descritto sopra. In veloce rassegna, la direttrice artistica ha annunciato le serie dedicate a Mozart e Händel, la chiusura con l’Orchestra Haydin, le opere, i balletti e ha riconfermato l’appuntamento jazzistico con il mito di Diego Armano Maradona nello spettacolo "Sinediez, musica per piedi innamorati".

Diego Mancuso