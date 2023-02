Sindaco, primarie del centrosinistra Ferretti vince con un plebiscito

di Cristina Belvedere

E’ un vero plebiscito quello che alle Primarie ha decretato la vittoria di Anna Ferretti sul giovane Ernesto Campanini: l’ex membro dell’équipe Caritas è dunque la candidata a sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative. Nei dodici seggi allestiti in città si sono recati a votare in 1424: la Ferretti ha ottenuto 1008 preferenze, mentre Campanini si è fermato a 415.

"Sono molto contenta, perché sono state Primarie vere e non farlocche – ha commentato ieri sera la Ferretti, affiancata dal segretario dell’Unione comunale Pd Massimo Roncucci, da Fulvio Mancuso di Articolo1-Leu e da Massimo Vita di Liberi, solidali progressisti (la Ferretti è sostenuta anche da Sinistra Civica Ecologista) –. Abbiamo creato una squadra che vuole costruire qualcosa di nuovo. Contatteremo chi è rimasto fuori dal percorso e da domani lavoreremo alla costruzione del programma per il futuro di Siena".

Poi l’appello: "Basta con i veleni e i post acidi, dobbiamo impegnarci per un ambiente pulito, aperto a tutti, dove i giovani trovino lavoro e ci sia sviluppo – le parole della candidata –. Serve l’apporto di tutti e queste Primarie sono il primo passo di chi crede nella democrazia, dove le persone possono scegliere chi le può rappresentare". Molto soddisfatta dell’affluenza ai seggi "viste le percentuali di Lombardia e Lazio", la Ferretti ha lanciato una ’stoccata’ agli avversari politici: "Il centrosinistra ha dato una grande prova di democrazia e partecipazione, mentre altrove c’è chi decide e chi ubbidisce. Il Palazzo deve aprire le finestre, si deve poter parlare liberamente, basta con le cose imposte. Il futuro della città si costruisce con serenità e tranquillità".

Il segretario Pd Roncucci ha ringraziato la Ferretti: "Ha accettato la sfida e ha messo a disposizione la sua esperienza e capacità, creando le basi per una nuova fase di aggregazione. I 1424 votanti indicano che la gente vuole essere coinvolta. Noi siamo l’unica coalizione a farlo, al contrario di chi decide dentro le stanze e con movimenti discutibili". E infine: "Il nostro obiettivo è dare a Siena il primo sindaco donna. Da domani si apre la partita vera".

Concorde Mancuso, Articolo1-Leu: "In una fase storica in cui la politica è un disvalore, mettersi in gioco con il centrosinistra che tenta di rilanciarsi anche a livello nazionale, è una prova di carattere. La Ferretti ha competenze ed esperienza: siamo determinati a rimettere la città in cammino". Massimo Vita ha rimarcato: "Tanta gente senza voce e in difficoltà troverà risposte nella Ferretti". Infine Campanini: "I 415 voti? Un buon punto di partenza, considerato lo sciame sismico. Da domani daremo il nostro contributo a sostegno della coalizione".