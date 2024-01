Sindaci pronti ad aprire un tavolo sul personale

E’ molto ampio ed articolato il rendiconto che i vertici della Asl Sud Est hanno portato all’incontro di Nottola. Oltre a quelle relative al personale e alle prestazioni erogate, anche le altre voci principali (investimenti strutturali e in tecnologie sanitarie ed efficientamento energetico) mostrano un impegno concreto e di notevole entità sugli Ospedali riuniti della Valdichiana. Nell’occasione è stato possibile visitare i locali che ospiteranno la Centrale Operativa Territoriale, realizzata con i fondi del Pnrr (85.000 euro). "L’interlocuzione con la Asl e l’assessore sono state sempre costanti e riconosciamo lo sforzo in atto per risolvere le criticità", ha commentato Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e presidente della Società della Salute della zona distretto. "Ci siamo impegnati a costituire un tavolo per valutare il problema della carenza di personale, al quale dovranno arrivare richieste specifiche". "Amo dire che quando le cose funzionano in Amiata, funziona la sanità in Toscana", ha detto Fabrizio Tondi, vice di Angiolini e sindaco di Abbadia San Salvatore, del cui ospedale è stato anche direttore. Tondi ha aggiunto "tutti vorrebbero avere policlinici ma non è possibile. La sanità pubblica arriva anche dove non ci sono guadagni o margini extra ma, se si abbandona quel solco, i primi a soffrire sono i luoghi più periferici".

Diego Mancuso